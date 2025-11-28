Llegada del Frente Frío 17 a Tamaulipas con Temperaturas Congelantes y Fuertes Vientos

Las autoridades de Protección Civil en Tamaulipas se encuentran en alerta ante la inminente llegada del Frente Frío Número 17, un fenómeno que impactará significativamente la región a partir de las próximas horas con un elevado pronóstico de lluvias, vientos y un marcado descenso en la temperatura.

Frente Frío #17 en Tamaulipas: Pronóstico del Tiempo Viernes 28 de Noviembre 2025

El Servicio Meteorológico Nacional ha confirmado que el frente frío número 17 se desplazará sobre el noreste del país, provocando lluvias fuertes que se concentrarán especialmente en las zonas norte y noroeste de Tamaulipas. Se esperan acumulados importantes, así como chubascos y precipitaciones aisladas en el resto de la entidad.

El factor viento será una de las principales preocupaciones. Se pronostican rachas de 40 a 60 km/h que podrían generar tolvaneras en áreas abiertas, dificultando la visibilidad y elevando el riesgo en carreteras.

Alertan por Nuevo Evento del "Norte" en Costas de Tamaulipas

Los municipios de la costa desde Matamoros hasta Tampico, deberán extremar precauciones debido al desarrollo de un Evento de "Norte". Este fenómeno se caracterizará por fuertes vientos y un oleaje elevado de 1.0 a 2.0 metros de altura en el Golfo de México, por lo que se pide a la comunidad marítima y turística mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil.

El impacto más notable para la población será el frío. Aunque las zonas más afectadas a nivel nacional serán otras, en Tamaulipas se prevé que las temperaturas mínimas en las zonas serranas del Altiplano, como Miquihuana, puedan caer a niveles de 0 a 5 °C. En el resto del estado, las mañanas y noches se tornarán significativamente frías.

Recomendaciones para Protegerte del Frío

Ante el inminente descenso de las temperaturas, la Coordinación Estatal de Protección Civil emite las siguientes recomendaciones esenciales para la ciudadanía:

Abrígate adecuadamente: Utiliza el método de las "capas de cebolla" (varias capas de ropa ligera y una capa exterior gruesa). Esto ayuda a retener mejor el calor corporal que una sola prenda pesada.

Utiliza el método de las "capas de cebolla" (varias capas de ropa ligera y una capa exterior gruesa). Esto ayuda a retener mejor el calor corporal que una sola prenda pesada. Evita cambios bruscos de temperatura: Al salir o entrar a espacios con calefacción, cubre nariz y boca para evitar la entrada de aire frío, lo que reduce el riesgo de enfermedades respiratorias.

Al salir o entrar a espacios con calefacción, cubre nariz y boca para evitar la entrada de aire frío, lo que reduce el riesgo de enfermedades respiratorias. Hidratación y alimentación: Consume abundantes líquidos (de preferencia calientes) y alimentos ricos en vitamina C (frutas cítricas) para fortalecer el sistema inmunológico.

Consume abundantes líquidos (de preferencia calientes) y alimentos ricos en (frutas cítricas) para fortalecer el sistema inmunológico. Cuidado con calentadores: Si utilizas calentadores de gas, leña o carbón dentro de casa, asegúrate de que haya una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Si utilizas calentadores de gas, leña o carbón dentro de casa, asegúrate de que haya una para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. Protege a grupos vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, asegurando que estén bien abrigados y que sus medicamentos estén accesibles.

Presta especial atención a y personas con enfermedades crónicas, asegurando que estén bien abrigados y que sus medicamentos estén accesibles. Revisa instalaciones: Asegúrate de que las tuberías de agua y gas estén protegidas para evitar roturas o fugas a causa del frío o el viento.

