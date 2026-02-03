Aseguran Tres Camionetas en Tamaulipas Luego de Agresión a Balazos a la Guardia Estatal
N+
Tras una agresión armada contra una unidad oficial en Tamaulipas, la Guardia Estatal aseguró tres vehículos.
COMPARTE:
Personal de la Guardia Estatal en Tamaulipas aseguraron tres vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal, tras una agresión armada contra una unidad oficial en el poblado Nuevo Progreso, durante un operativo desplegado en la autopista Progreso.
El aseguramiento se dio como resultado de una solicitud de apoyo por agresión de civiles armados. Los elementos estatales implementaron recorridos de seguridad y vigilancia en la zona para la localización de los agresores, logrando el aseguramiento de tres unidades abandonadas.
Nota Relacionada: Autoridades Esperan Temporada de Incendios Forestales 'Crítica' en Tamaulipas
Guardia Estatal Decomisa Camionetas con Blindaje Artesanal en Tamaulipas
El primer vehículo asegurado fue una camioneta, la cual presentaba blindaje artesanal en la parte del medallón. Asimismo, se localizó otra camioneta en cuyo interior se aseguró un cargador para arma calibre .223, así como 10 cartuchos hábiles del mismo calibre.
El tercer vehículo también presentaba blindaje artesanal en el medallón.
Los vehículos y el material asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.
Historias recomendadas: