Aseguran Tres Camionetas en Tamaulipas Luego de Agresión a Balazos a la Guardia Estatal

Personal de la Guardia Estatal en Tamaulipas aseguraron tres vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal, tras una agresión armada contra una unidad oficial en el poblado Nuevo Progreso, durante un operativo desplegado en la autopista Progreso.

El aseguramiento se dio como resultado de una solicitud de apoyo por agresión de civiles armados. Los elementos estatales implementaron recorridos de seguridad y vigilancia en la zona para la localización de los agresores, logrando el aseguramiento de tres unidades abandonadas.

Autoridades Aseguran en Nuevo Laredo Camioneta con Reporte de Robo

Guardia Estatal Decomisa Camionetas con Blindaje Artesanal en Tamaulipas

El primer vehículo asegurado fue una camioneta, la cual presentaba blindaje artesanal en la parte del medallón. Asimismo, se localizó otra camioneta en cuyo interior se aseguró un cargador para arma calibre .223, así como 10 cartuchos hábiles del mismo calibre.

Aseguran Camionetas con Blindaje Artesanal en Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas

El tercer vehículo también presentaba blindaje artesanal en el medallón.

Los vehículos y el material asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

