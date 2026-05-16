Guardia Estatal Atiende Reporte de Presunto Secuestro en Matamoros, Tamaulipas

Elementos de la Guardia Estatal atendieron un reporte por la presunta privación ilegal de la libertad de dos personas en la colonia Las Palmas, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo con el informe oficial, durante recorridos de seguridad y vigilancia, los agentes recibieron una alerta emitida por el sistema C5 sobre un posible secuestro de una mujer y un menor de edad.

Tras el reporte, se desplegó un operativo de búsqueda que permitió localizar un vehículo rotulado como taxi, el cual circulaba sin placas de circulación sobre el cruce de la avenida Canales y Acción Cívica.

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¿Qué ocurrió tras la localización del vehículo?

Las autoridades informaron que el conductor de la unidad aseguró haber brindado apoyo a la mujer y al menor, por lo que ambos fueron resguardados por elementos estatales mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Posteriormente, las dos personas fueron canalizadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, instancia que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si existió algún delito relacionado con la privación de la libertad.

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