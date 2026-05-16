Guardia Estatal Detecta Toma iIegal de Hidrocarburo en Carretera Tampico-Mante; Esto Sabemos

Elementos de la Guardia Estatal localizaron una toma clandestina de combustible sobre la Carretera Federal 80 Tampico-Mante, a la altura del municipio de González, Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte oficial, personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero asignado a la Estación Segura Villa Manuel acudió al kilómetro 70 de esta vía federal tras recibir una alerta emitida por el sistema C5 sobre una posible toma ilegal de hidrocarburo.

Al llegar al sitio señalado, los elementos confirmaron la existencia de la toma clandestina, por lo que se implementaron las acciones correspondientes para resguardar la zona y evitar riesgos mayores.

Nota Relacionada: Detienen a Tres Presuntos Secuestradores tras Operativo en Matamoros

¿La toma representaba peligro para automovilistas o habitantes cercanos?

Aunque las autoridades no reportaron incidentes ni personas detenidas, se mantuvo vigilancia en el área mientras se realizaban las labores de atención.

Asimismo, se informó que al arribo de los efectivos estatales, personal de seguridad de Petróleos Mexicanos (PEMEX) ya se encontraba en el lugar llevando a cabo las maniobras necesarias para controlar la situación y atender la toma clandestina detectada.

Guardia Estatal asegura “monstruo” y más de 100 ponchallantas en Camargo

Elementos de la Guardia Estatal aseguraron un vehículo con blindaje artesanal, conocido como “monstruo”, durante un operativo de vigilancia realizado en la zona rural del municipio de Camargo, Tamaulipas.

El hallazgo ocurrió en inmediaciones del ejido El Azúcar, donde personal de la Fuerza Inmediata de Reacción (FIR) realizaba recorridos de seguridad como parte de las acciones de patrullaje en la frontera grande. Durante la inspección, los agentes localizaron la unidad oculta entre la maleza.

De acuerdo con el reporte oficial, se trata de una camioneta Dodge Ram Longhorn con placas extranjeras, la cual no contaba con número de serie visible debido a las modificaciones realizadas para colocar el blindaje artesanal.

Las autoridades informaron que en el interior del vehículo fueron localizados 111 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas, utilizados para dañar neumáticos y obstaculizar el paso de unidades de seguridad.

Tras el aseguramiento, los elementos desplegaron un operativo de reconocimiento en la zona para descartar la presencia de civiles armados o más vehículos ocultos en el área.

Asimismo, personal militar del 25 Regimiento de Caballería Motorizado brindó apoyo de seguridad durante el traslado de la unidad a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Reynosa, donde quedó bajo resguardo y custodia de las autoridades federales.

Historias Recomendadas: