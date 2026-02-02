Persecución en Río Bravo Deja el Aseguramiento de Narcóticos y Un Arma de Fuego

Un aseguramiento de narcóticos, un arma de fuego y equipo de radiocomunicación fue realizado por personal de la Guardia Estatal, tras una persecución registrada en calles de la colonia Morelos, en el municipio de Río Bravo.

Los elementos visualizaron un vehículo color blanco, cuyo conductor, al notar la presencia policial, emprendió la huida, para metros más adelante descender a pie.

Decomisan Narcóticos Luego de Persecución en Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas

Al realizar una inspección al interior del automóvil, se localizó y aseguró un arma corta calibre .40, así como seis dispositivos de radiocomunicación de diversas marcas.

Guardia Estatal Decomisa Diversas Dosis de Drogas en Tamaulipas

Asimismo, fueron aseguradas mil 550 bolsas transparentes con hierba seca con características propias de la marihuana, 700 bolsas transparentes con polvo blanco con características similares a la cocaína y 520 bolsas transparentes que contenían una sustancia con las características del narcótico conocido como crack.

Ante estos hechos, el vehículo, el armamento y los presuntos narcóticos fueron debidamente asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes.

