Detienen a Hombre en Tamaulipas por Denuncia de Presunta Violencia Familiar

Personal de la Guardia Estatal, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, atendió un reporte de violencia familiar que derivó en la detención de un hombre señalado por agresiones y daños a una vivienda en el municipio de Tula.

Un reporte del C4 alertó sobre una persona agresiva en el cruce de las calles Manuel Acuña y Enrique Cárdenas González, en el barrio El Divisadero.

Detenido por Presunta Violencia Familiar en Tula. Foto: SSP Tamaulipas

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Sujeto Detenido en Tula Estaba Agrediendo a su Pareja

La denuncia fue realizada por una mujer, quien reportó que un masculino se encontraba agrediendo a su pareja dentro de un domicilio. Las afectadas señalaron que el presunto agresor había huido tras percatarse de la presencia policial, luego de ingresar al domicilio y causar daños, además de agredir físicamente a una joven.

Los elementos localizaron al individuo, tras ser identificado por una de las víctimas. Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudió al lugar para tomar conocimiento de los hechos y proceder conforme a derecho.

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