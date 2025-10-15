Guardia Estatal Resguarda a Menor Presuntamente Sustraído en Ciudad Victoria; Esto Pasó

La tarde de este miércoles 15 de octubre de 2025, un menor de edad fue resguardado por elementos de la Guardia Estatal en la colonia Héroes de Nacozari, en Ciudad Victoria, luego de que se reportara su presunta sustracción a través del número de emergencias 911.

Al arribar al lugar, los agentes localizaron al niño en compañía de una persona que aparentemente padece de sus facultades mentales, por lo que de inmediato se procedió resguardarlo.

Autoridades atendieron un reporte recibido a través de la línea de emergencias 911 sobre una persona que presuntamente padece de sus facultades mentales y que se encontraba acompañada de un menor de edad en la colonia Héroes de Nacozari, en Ciudad Victoria.



Investigan Presunta Sustracción de Menor en Ciudad Victoria

Momentos después, los oficiales ubicaron a la madre del menor, quien presentó la documentación correspondiente para confirmar su parentesco y poder reunirse con su hijo.

El caso fue notificado al Sistema DIF para asegurar la atención y el bienestar del menor, mientras que la persona que lo acompañaba recibió apoyo y valoración en el sitio. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer la situación.

