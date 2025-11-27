Guardia Nacional Asegura Nueve Tractocamiones con Hidrocarburo en Matamoros

El Gabinete de Seguridad en México informó a tráves de un comunicado que La Guardia Nacional logró el decomiso de nueve tractocamiones y otros nueve tanques cisterna con hidrocarburos en la Aduana de Matamoros, Tamaulipas.

En acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, informó que se realizaron diversas operaciones simultáneas que derivaron en detenciones, cateos y aseguramientos de armas de fuego, así como de distintos tipos de droga, en los estados de Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

Guardia Nacional Decomisa Hidrocarburo en Aduana de Matamoros, Tamaulipas.

@SSPCMexico

Como parte de estos despliegues, se reportaron avances importantes en el combate a actividades delictivas, destacando la incautación de vehículos, hidrocarburo y equipo presuntamente utilizado para actividades ilícitas.

Aseguran Tractocamiones y Tanques Cisterna en Tamaulipas

En el estado de Tamaulipas, elementos de la Guardia Nacional aseguraron nueve tractocamiones y nueve tanques cisterna, cada uno con capacidad aproximada de 55 mil litros, los cuales contenían hidrocarburo presuntamente de procedencia ilícita.

El aseguramiento tuvo lugar en el Puente Internacional de la Aduana de Matamoros, donde personal federal llevó a cabo acciones de inspección dentro del operativo nacional. Las unidades fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes.

