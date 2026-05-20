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Autoridades Decomisan Camioneta con Armas y Cartuchos en su Interior en Matamoros

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Autoridades federales y estatales aseguraron una camioneta abandonada con armamento, cartuchos y equipo táctico.

Autoridades Decomisan Camioneta con Armas y Cartuchos en su Interior en Matamoros

Autoridades Decomisan Camioneta con Armas y Cartuchos en su Interior en Matamoros. Foto: SSP Tamaulipas

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La Vocería de Seguridad Pública en Tamaulipas informó a través de un comunicado en sus redes sociales que personal de la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Estatal, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía General de Justicia, aseguraron una camioneta en estado de abandono con armamento, cartuchos y equipo táctico.

Los hechos ocurrieron durante recorridos de seguridad y vigilancia sobre la carretera rumbo a la playa Bagdad, donde las autoridades localizaron la camioneta en aparente estado de abandono.

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Tras la inspección de la unidad, se aseguró lo siguiente:

  • 4 armas largas
  • 4 chalecos balísticos con placas
  • 11 cargadores
  • 235 cartuchos útiles de diferentes calibres
  • Vehículo Nissan Frontier color negro, sin placas de circulación

Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.

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