Gusano Barrenador en Tamaulipas: Registran 34 Casos Activos en Ganado

Autoridades sanitarias confirmaron que Tamaulipas registra actualmente 34 casos activos de gusano barrenador, una plaga que afecta principalmente al ganado y que ha encendido alertas en la zona rural del estado.

De acuerdo con los reportes, la mayoría de las brigadas de atención y control se concentran en el municipio de Ocampo, donde se ha detectado el mayor número de casos y se mantienen operativos para contener la propagación.

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Zona Sur de Tamaulipas con Casos Activos de Gusano Barrenador

Además, estos esfuerzos por dispersar moscas estériles son en González, El Mante, Xicoténcatl y Morelos, zonas donde también se realizan acciones de vigilancia sanitaria y revisión del ganado.

Las brigadas trabajan en inspección de animales, tratamiento de heridas, control de la mosca y orientación a productores , con el objetivo de evitar que la plaga continúe extendiéndose en la región.

Registran 20 Casos Activos de Gusano Barrenador en Tamaulipas; Siguen Protocolos

Casos de Gusano Barrenador en Perros en Veracruz

De acuerdo con datos de SENASICA, que es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a principios de este año 2026, el número de perros infectados incrementó con más de dos mil 500 casos en todo el país. En el municipio veracruzano se han reportado al menos dos casos en perros.

El estado de Veracruz es una de las tres entidades con mayor número de casos de miasis canina, ya que en al menos trece municipios del estado se han identificado mascotas con gusano barrenador. Los perros, después del ganado, son el grupo animal con mayor número de casos de la infección por gusano barrenador.

El municipio que más concentra casos dentro de la entidad es Orizaba con diez casos; después está Ixtaczoquitlán con nueve y Tlaxlilco con tres. Los municipios de Veracruz, Alvarado, Cerro Azul, Minatitlán, Chocaman, San Andrés Tuxtla, Pánuco, Yecuatla y Zongolica suman dos casos parecidos con gusano barrenador.

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