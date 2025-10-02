Habilitan Albergue Temporal para Familias Desalojadas del Sector 23 de Marzo en Reynosa

Con el fin de albergar a las personas desalojadas del sector 23 de Marzo en Reynosa, que no cuenten con un lugar seguro donde habitar, la Coordinación de Protección Civil municipal habilitó un refugio temporal.

Este albergue se localiza en el Polideportivo, ubicado en el Bulevar Morelos, a la altura de la colonia La Laguna.

Noticia Relacionada: ¿Cuándo Es el Marciano Fest 2025 en Playa Miramar? Fecha y Actividades del Festival de Ovnis

Habitantes del Sector 23 de Marzo en Reynosa Piden Ser Reubicados

La mañana de este jueves 2 de octubre de 2025, se pudo observar a algunas personas en lo que solía ser el sector 23 de Marzo, quienes continuaban con el traslado de sus pertenencias.

Los ciudadanos manifestaron que tendrán que iniciar desde cero y ante esta situación, mencionaron que esperan que alguna autoridad pueda apoyarlos y reubicarlos en un lugar seguro.

Algunos de ellos compartieron que con esfuerzo de varios años lograron construir un patrimonio con el cual ya no cuentan.

Así Fue el Desalojo de Familias en Colonia 23 de Marzo en Reynosa

Desalojan a Familias de la Colonia 23 de Marzo en Reynosa ¿Qué Pasó?

En Reynosa, alrededor de 300 personas que habitaban desde casi 9 años en un predio invadido conocido como 23 de marzo fueron desalojadas este miércoles 1 de octubre de 2025 por autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, luego de que el propietario de esos terrenos ganará un proceso legal para la devolución del mismo.

Roban Celular a Creador de Contenido en Reynosa Mientras Grababa en Plena Calle

Esta situación causó enojo entre las familias inconformes por lo que hubo momentos de tensión y agresión entre autoridades y familias del lugar: fue alrededor de las 9:30 horas la mañana cuando las autoridades con el uso de fuerza ingresaron al predio para llevar a cabo la demolición de las viviendas.

Los inconformes buscan un diálogo con el dueño de la propiedad, sin embargo, hasta el momento no ha habido acercamiento con esa persona.

Historias Recomendadas:

Noticia Relacionada: ¿Cuándo Es el Marciano Fest 2025 en Playa Miramar? Fecha y Actividades del Festival de Ovnis