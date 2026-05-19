Habitantes de Palmares Exigen a CFE Solución por Constantes Cortes de Luz

Las constantes fallas en el suministro eléctrico llevaron a habitantes del fraccionamiento Palmares a manifestarse para exigir a la Comisión Federal de Electricidad una solución definitiva a los apagones que se registran en la ciudad.

Los vecinos denunciaron que tan solo durante el día de ayer se registraron cerca de 70 interrupciones de energía, comenzando alrededor de la una de la tarde y extendiéndose hasta la madrugada. Indicaron que previamente acudieron a las oficinas de la CFE, donde les explicaron que las fallas estaban relacionadas con sobrecalentamiento y conexiones irregulares.

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Las afectaciones alcanzaron también a planteles educativos del fraccionamiento, que suspendieron actividades por la falta de agua.

Protestan en CFE por Constantes Apagones en Fracc. Palmares. Foto: N+

CFE Pide a Usuarios Poner Atención en este Dato del Recibo de Luz para Pagar Menos por Consumo

Muchas personas se quejan por el cobro excesivo de la luz, sin embargo, debes poner atención en este dato del recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para pagar menos consumo.

El recibo de luz contiene datos clave que es importante conocer, entre ellos:

Datos del servicio: incluyen el número de servicio, nombre del titular y domicilio, los cuales identifican el suministro eléctrico.

Periodo de consumo: indica las fechas en las que se registró el consumo facturado.

Lectura anterior y actual: permiten conocer el consumo real de energía en kilowatts-hora (kWh).

Consumo total: es la diferencia entre ambas lecturas (anterior y actual) y determina el monto a pagar.

Tarifa aplicada: define el tipo de servicio (doméstico, comercial, etc.) y el costo por consumo.

Importe por pagar: muestra el total facturado, así como la fecha límite de pago.

El recibo de la luz incluye una gráfica de nivel de consumo que permite visualizar, de forma sencilla, cuánta energía eléctrica se ha registrado en el periodo facturado.

Esta gráfica funciona como un indicador visual del nivel de consumo del servicio, por lo que es importante que la conozcas, esto te ayudará a tomar precauciones y lograr pagar menos consumo.

Zona verde: representa un bajo consumo, lo que indica un uso eficiente de la energía y permite acceder a un mayor apoyo en el costo del servicio.

Zona amarilla: señala un consumo moderado, por lo que se recomienda mantener o mejorar sus hábitos.

Zona roja: indica un alto consumo, lo que reduce el apoyo y genera un mayor importe a pagar.

La CFE explicó que la gráfica refleja claramente que, a menor uso de energía, mayor es el apoyo que se recibe.

También recomendó que las y los usuarios presten atención a:

Cambios significativos en el consumo respecto a periodos anteriores.

Fechas límite de pago para evitar recargos por reconexión y la suspensión del servicio.

Mensajes informativos o avisos relevantes incluidos en el recibo.

La CFE indicó que consultar la información del recibo de luz es clave para un mejor control del gasto energético y así implementar acciones para el ahorro, como el uso eficiente de aparatos eléctricos y la identificación de consumos innecesarios.

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