Nuevo Corte de Agua en Tampico y Ciudad Madero ¿Qué Colonias se Quedarán sin Servicio?
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Autoridades informaron sobre la suspensión temporal del servicio de agua potable en colonias de Tampico y Ciudad Madero debido a trabajos de mantenimiento.
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La Comapa Sur anunció que a partir de las 20:00 horas del viernes 15 hasta las 08:00 horas del sábado 16 de mayo quedará suspendido el servicio; suspenderán el suministro del vital líquido.
Esto afecta a 91 colonias de Tampico y 25 de Ciudad Madero, en donde algunas contarán con baja presión y otras más sin captación de agua.
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La dependencia informó que esta medida se debe a trabajos de mantenimiento eléctrico en el área de captación de la planta Laguna de la Puerta.
Recomendaciones para Almacenar Agua Potable:
- Llenar recipientes limpios como cubetas, tambos o botellas para cubrir tus necesidades básicas durante el corte.
- Tapa bien los contenedores para evitar contaminación.
- Utiliza el agua almacenada con moderación, priorizando higiene, preparación de alimentos y consumo humano.
- Si tienes tinaco o cisterna, verifica que esté lleno antes del corte.
- Al reanudarse el servicio, deja correr el agua unos minutos hasta que salga limpia, especialmente si notas turbiedad al inicio.
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