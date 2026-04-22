Hallan a Hombre sin Vida, Atado y con Huellas de Violencia en Reynosa
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Un hombre fue localizado sin vida, maniatado y con huellas de violencia en la colonia Ribereña, en Reynosa.
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El Colectivo de Búsqueda Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas ha reportado la presencia de un hombre sin vida, atado y con huellas de violencia en Reynosa.
El hallazgo ocurrió la mañana de este miércoles 22 de abril de 2026 en el cruce de las calles Matías Canales y Rodolfo Garza Cantú, en la colonia Ribereña. De acuerdo con reportes preliminares, la víctima es un hombre de entre 40 y 45 años de edad.
Información en desarrollo.
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