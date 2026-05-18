Aumenta Hallazgo de Osamentas en Rancho de Miguel Alemán, Tamaulipas

Dos fosas clandestinas más fueron localizadas por el Colectivo Amor en el sitio donde el pasado jueves 14 de mayo de 2026 se encontraron seis cavidades con siete osamentas completas; es decir, al momento se presume el hallazgo de al menos nueve personas en estado óseo, así como seis montículos de restos óseos calcinados.

Además de referir que en este sitio se podrían encontrar más fosas similares, Edith González, presidenta del Colectivo Amor, informó haber recibido un cuantioso número de mensajes en la página de personas preguntando más detalles sobre las prendas y objetos hallados en este lugar ubicado en el municipio de Miguel Alemán, por lo que llamó a familiares de víctimas de desaparición forzada a realizar las denuncias correspondientes, así como las confrontas de ADN.

Nota Relacionada: Guanajuato Está entre las Cuatro Entidades del País con Más Fosas Clandestinas.

Hallan Fosas Clandestinas en Rancho Abandonado de Tamaulipas

Por lo menos seis fosas clandestinas y seis montículos con restos óseos calcinados fueron localizados por el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, en un rancho abandonado ubicado a las afueras del Municipio de Miguel Alemán, cerca del Ejido Los Guerra.

El hallazgo realizado bajo el resguardo de la Comisión Estatal de Búsqueda y Guardia Estatal se ubicó pasando el mediodía de este jueves 14 de mayo de 2026, donde hasta el momento, informó Edith González, presidenta de esta asociación, se han encontrado diversas prendas.

Aunque se presume que, sumados, los hallazgos pertenecen a por lo menos doce personas, este número podría incrementar.

Será en los próximos días cuando las autoridades concluyan los procedimientos, que se dé a conocer mayor información de este lamentable hallazgo que se suma a las decenas de puntos positivos que el colectivo realiza en diversos municipios de Tamaulipas.

Historias Recomendadas: