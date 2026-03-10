Hallan Posibles Restos Humanos en Ciudad Madero Dentro de Bolsa en Bote de Basura

Elementos de la Guardia Estatal atendieron hoy martes 10 de marzo de 2026, un reporte ciudadano sobre un objeto sospechoso localizado en la colonia Primero de Mayo, en el municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas.

De acuerdo con información difundida por la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, al arribar al sitio los elementos confirmaron el hallazgo de una bolsa negra dentro de un bote de basura, en cuyo interior se localizaron posibles restos humanos.

Activan Protocolos Ante Posible Hallazgo de Restos Humanos en Ciudad Madero

Tras el hallazgo, se activaron los protocolos correspondientes para asegurar el área y dar aviso a las autoridades ministeriales, quienes se encargarán de las diligencias periciales.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que ya se encuentra a cargo de la investigación para determinar la naturaleza de los restos localizados y esclarecer los hechos.

Información en Desarrollo.

