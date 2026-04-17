Hallan Presuntos Restos Humanos en Colonia México de Nuevo Laredo, Tamaulipas

Autoridades atienden un reporte por el hallazgo de restos humanos en la colonia México, en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De acuerdo con información preliminar de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, el hallazgo se registró en el cruce de las calles Reforma y 15 de Septiembre, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad en la zona.

Hallan Restos Humanos en Nuevo Laredo. Foto: N+

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad de la víctima o las circunstancias del hallazgo. Se espera que en las próximas horas se amplíe la información.

#VoceríaInforma



Autoridades atienden reporte de hallazgo de restos humanos en calle Reforma con 15 de septiembre en la colonia México de #NuevoLaredo.



Se recomienda precaución y atender las indicaciones de las autoridades. pic.twitter.com/c1FJFa8wqw — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) April 16, 2026

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