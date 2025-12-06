Hallan los Restos Humanos de Una Mujer en Diversos Puntos de Ciudad Victoria

En Ciudad Victoria, fueron encontrados los restos humanos de una mujer en dos diferentes puntos de la capital.

El primer reporte se recibió a las 8:00 de la mañana en la línea de emergencias, donde se alertó sobre la presencia de restos humanos en el libramiento Naciones Unidas. Elementos policiacos acudieron al lugar y confirmaron que se trataba de una parte del cuerpo de una mujer.



Autoridades atienden reporte de persona sin vida en el Libramiento Naciones Unidas, a la altura de la colonia Libertad, en #Victoria.



Restos de Mujer en Ciudad Victoria Fueron Levantados por Personal Forense

Casi una hora después, a las 8:53, se emitió un segundo reporte en la colonia Sagitario, donde fue localizada otra parte del cuerpo, acompañada de una cartulina con un mensaje cuya información no ha sido revelada por las autoridades.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos, mientras que agentes del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizaron el levantamiento de los restos, mismos que fueron trasladados a sus instalaciones para practicar las diligencias correspondientes y avanzar en la identificación de la víctima.

