Hallan Tortuga Lora sin Vida en las Escolleras de Playa Miramar en Ciudad Madero

Una tortuga lora fue localizada sin vida en las escolleras de Playa Miramar, en Ciudad Madero, generando preocupación entre pescadores y visitantes que frecuentan la zona.

El hallazgo fue reportado por personas que realizaban sus actividades en el área, quienes detectaron el cuerpo del ejemplar atorado entre las enormes piedras de las escolleras.

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Tras el aviso, personal de la Profepa y del Campo Tortuguero acudió a la zona, donde confirmaron que se trataba de una tortuga lora de gran tamaño.

Posteriormente, realizaron las maniobras necesarias para retirar al ejemplar e informaron que será sometido a estudios para determinar las causas de su muerte.

Con este es el primer caso registrado de una tortuga lora sin vida en las costas de Ciudad Madero durante la presente temporada. El hecho cobra relevancia debido a que actualmente se desarrolla la temporada de anidación de esta especie.

El suceso pone de relieve la importancia de reforzar las acciones de protección y conservación de la fauna marina en la región.

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