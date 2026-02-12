¿Hay Casos de Sarampión en Reynosa y Matamoros? Investigan Primeros Contagios Sospechosos

Protocolos sanitarios se implementaron en la Primaria Raúl Flores García de la ciudad de Reynosa, luego de que una estudiante presentara presuntos síntomas relacionados con un posible caso sospechoso de sarampión, el cual hasta este momento ha sido descartado por autoridades de salud. Directivos del plantel escolar mencionaron que ante cualquier caso por enfermedad viral se toman las acciones pertinentes para evitar riesgos en el resto de la población estudiantil.

Dieron a conocer que, cuando se trata de enfermedades de tipo viral, se recomienda a los padres y madres de familia no enviar a sus hijos a la escuela, y es que existe una coordinación entre autoridades del CREDE Reynosa y del sector salud para atender este tipo de situaciones por brote de algún padecimiento viral.

Descartan Caso de Sarampión en Reynosa

La titular de la Jurisdicción Sanitaria número 4 en Reynosa descartó que el caso detectado a una alumna de 9 años se trate de sarampión, aunque como medida de prevención se aplicaron las acciones de contención. A la menor se le realizaron los estudios, los cuales se enviaron al laboratorio de epidemiología estatal.

Invitó a la población a no entrar en pánico y responder a la vacunación como medida de prevención; hay disponibilidad de vacuna contra el sarampión en todos los centros de salud.

Los resultados de la prueba que se aplicaron a la menor de 9 años podrían estar listos para mediados de la siguiente semana.

Matamoros Tiene Un Caso Sospechoso de Sarampión

Autoridades de Salud en Matamoros ya investigan un caso sospechoso de sarampión en un menor de cinco años de edad, residente aparentemente en la zona Centro de la ciudad. El niño habría presentado síntomas compatibles con esta enfermedad, por lo que fue canalizado a valoración médica y se activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica correspondientes, incluyendo la toma de muestras para su confirmación y el seguimiento de contactos cercanos.

