Hombre Ingresa a Escolleras de Playa Miramar y Queda Atrapado; Activan Operativo de Rescate

Elementos de la Secretaría de Marina y de Protección Civil de Ciudad Madero realizan maniobras de rescate en las escolleras de Playa Miramar para auxiliar a un hombre que quedó atrapado en la punta de la estructura debido a las fuertes rachas de viento y al intenso oleaje.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre ingresó hasta el extremo de las escolleras, pero las condiciones del mar le impidieron regresar por su cuenta, por lo que fue necesaria la movilización de los cuerpos de emergencia.

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Hasta el momento, las autoridades continúan trabajando en el sitio para lograr ponerlo a salvo.

Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a respetar las indicaciones de seguridad y evitar ingresar tanto al área de bañistas como a las escolleras cuando las condiciones del clima representan un riesgo.

Rescatan a Pescador en Escolleras de Playa Miramar

Más tarde, las autoridades confirmaron que el hombre de oficio pescador, fue rescatado luego de permanecer por varias horas cerca del faro de las escolleras de playa Miramar.

Se detalló que fue la misma familia del pescador quienes dieron aviso al 9-1-1 ya que estuvieron comunicados durante la madrugada y posteriormente a las 9:30 de hoy, perdieron comunicación.

De momento, se sabe que el hombre se encuentra bien de salud, aunque fue trasladado por una ambulancia de Ciudad Madero para descartar cualquier situación.

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