Trabajador Sufre Descarga Eléctrica al Laborar en Segunda Planta de Tortillería en Matamoros

Un hombre resultó con una descarga eléctrica en el segundo piso de una tortillería, donde se encontraba realizando trabajos de electricidad.

El incidente ocurrió sobre la calle División del Norte en Matamoros. Al lugar arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes subieron a la planta alta para realizar las maniobras necesarias y lograr descender al hombre.

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Cruz Verde Brinda Asistencia a Trabajador en Tortillería

Paramédicos de la Cruz Verde también se hicieron presentes para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo a un centro hospitalario para su valoración médica.

Hasta el momento el estado de salud de la persona afectada era estable y estaba consciente, otros dos trabajadores se encontraban en la planta alta, pero no fueron afectados.

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