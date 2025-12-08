Registran Incendio de Tractocamión en Carretera Victoria-Matamoros

Personal de la Guardia Estatal, Apoyo Carretero y Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal acudieron al kilómetro 64 de la Carretera Federal 101 Victoria-Matamoros en atención a un reporte por incendio de tractocamión.

Elementos de Apoyo Carretero comisionados a la Estación Segura Vicente Norte brindaron vialidad mientras personal de Protección Civil realizaba la valoración médica a las personas lesionadas.

Bomberos Atienden Incendio de Tractocamión Carretera Victoria-Matamoros. Foto: SSP Tamaulipas

Autoridades Trabajan en Conjunto Luego de Incendio de Tractocamión

Al lugar arribaron elementos de Bomberos del municipio de Padilla para sofocar el siniestro, y personal de la Guardia Nacional.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas se encuentra trabajando de manera coordinada con instituciones de los tres niveles de gobierno para brindar una atención inmediata ante emergencias en el marco del Operativo Invierno Seguro Héroes Paisanos 2025.

