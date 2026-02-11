Inicia Entrega de Tarjetas Bienestar en Tamaulipas. ¿Dónde y Cuándo Recogerla?

Desde este martes 10 de febrero de 2026 y hasta el día 14, se lleva a cabo en Matamoros la entrega de tarjetas del programa Bienestar, correspondientes a la Pensión para Adultos Mayores y la Pensión para Mujeres Bienestar.

Estas tarjetas están destinadas a las personas que se incorporaron a los programas federales durante el mes de diciembre, informó la subdelegación de Programas para el Desarrollo.

Como parte del proceso, los beneficiarios están recibiendo mensajes de texto en sus teléfonos móviles, donde se les confirma la hora específica en la que deberán acudir para recoger su tarjeta, con el fin de evitar aglomeraciones y agilizar la entrega.

El módulo de distribución se encuentra instalado en la Alberca Chávez, con un horario de atención de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Entrega de Tarjetas Bienestar en Nuevo Laredo

Debido a cuestiones de logística, no llegaron a Nuevo Laredo las Tarjetas del Bienestar que otorga el Gobierno Federal.

Su entrega estaba programada para iniciarse este martes a Adultos Mayores y Mujeres Bienestar; sin embargo, por esta causa no fue posible y se pospone su entrega a partir de este miércoles y hasta el sábado 14 del mes en curso.

Para poder recibir su tarjeta, las personas que se registraron en el mes de diciembre deberán llevar su INE en original y copia y la CURP de reciente impresión de este 2026.

La entrega de las más de 900 tarjetas a adultos mayores y 831 a mujeres bienestar se hará en el Palacio Federal de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

Además, a partir de este lunes 16 de febrero nuevamente inicia el registro para adultos mayores de 65 y más, así como para mujeres bienestar de 60 a 64 años. Los requisitos son copia del Acta de Nacimiento, CURP actualizado y certificado, comprobante de domicilio (gas, agua, luz) y la credencial original y copia del INE.

