Ejército y Guardia Estatal Detienen a Cuatro Presuntos Delincuentes y Decomisan Armas en Abasolo

La Vocería de Seguridad en Tamaulipas informo que en acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, personal de la Guardia Estatal y el Ejército Mexicano aseguraron armamento, equipo de comunicación, vehículos y a cuatro personas relacionadas con actividades delictivas en el municipio de Abasolo, Tamaulipas.

El aseguramiento se realizó tras el cateo de un inmueble, en el cual se encontraron tres armas largas, una arma corta, 17 cargadores, 75 cartuchos, un centro de monitoreo, dos vehículos y una motocicleta.

Operativo de Fuerzas Federales Detienen a Cuatro y Decomisan Armamento en Tamaulipas. Foto: @SSPCMexico

La estrecha colaboración ha permitido la disminución de delitos en la entidad, principalmente en lo referente a homicidios dolosos, que, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, alcanzó una reducción del 43.2% en el promedio diario, posicionando a la entidad entre los seis estados con mayor disminución.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas continúa trabajando de manera conjunta con las fuerzas de seguridad del orden federal.

