Investiga Fiscalía de Tamaulipas el Hallazgo de Feto en Vía Pública de Reynosa
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Autoridades investigan el hallazgo de un feto humano en la vía pública, tras un reporte ciudadano en Reynosa, Tamaulipas.
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Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron la mañana de este jueves 30 de abril de 2026 a la calle Jazmín del fraccionamiento Jarachina Norte en Reynosa, tras el reporte del hallazgo de un feto humano sobre la banqueta.
De acuerdo con información preliminar, fueron vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades, lo que generó la movilización de cuerpos de seguridad y servicios periciales en la zona.
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Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles oficiales, y las investigaciones continúan.
Información en desarrollo.
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