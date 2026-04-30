Investiga Fiscalía de Tamaulipas el Hallazgo de Feto en Vía Pública de Reynosa

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron la mañana de este jueves 30 de abril de 2026 a la calle Jazmín del fraccionamiento Jarachina Norte en Reynosa, tras el reporte del hallazgo de un feto humano sobre la banqueta.

De acuerdo con información preliminar, fueron vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades, lo que generó la movilización de cuerpos de seguridad y servicios periciales en la zona.

Investigan el Hallazgo de Feto Humano en Jarachina Norte. Foto: N+

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Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles oficiales, y las investigaciones continúan.

Información en desarrollo.

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