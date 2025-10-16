Aparece Muerto el Padre de una Menor Presuntamente Abusada por su Tío en Reynosa

Vecinos del Ejido Rancho Viejo, situado al noreste de la ciudad de Reynosa, salieron a altas horas de la noche de este pasado miércoles 15 de octubre de 2025 en busca de un hombre a quien acusaban de abusar físicamente de su sobrina, una menor de once años de edad.

Los habitantes de ese sector, mencionaron sentirse molestos e indignados de este caso desarrollado en el transcurso de ese mismo día, cuando la adolescente relató a una compañera de clase la lamentable situación que estaba viviendo por parte de su familiar.

Caso de Presunto Abuso a Menor por su Tío en Reynosa. Foto: N+

Noticia Relacionada: Capitanía de Puerto de Matamoros Emite Aviso por Desechos del Cohete Starship de SpaceX

Posteriormente, los hechos fueron dados a conocer a la docente de ambas niñas, quien dio aviso a las autoridades, mismas que resguardaron a la víctima para realizar los estudios correspondientes, resultando estos positivos.

De acuerdo a la versión relatada por los vecinos, mientras la menor era examinada clínicamente, elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas habrían interrogado al acusado, quien negó los hechos y huyo posteriormente cuando fue enfrentado por los enfurecidos vecinos, lanzándose al canal Anzaldúas y cruzando hacia la Carretera Ribereña, del lado de la Colonia Riberas de Rancho grande.

A través de redes sociales, los usuarios se han encargado de difundir la información y fotografía del acusado, mientras que hasta el momento las autoridades no han emitido información alguna.

Localizan Cuerpo Sin Vida en Canal Anzaldúas de Reynosa

Un hombre de aproximadamente 37 años, fue encontrado sin vida la mañana de este jueves, a la orilla del canal Anzaldúas en la colonia Módulo 2000 Rancho Grande, en la Ciudad de Reynosa.

Reportes preliminares señalan que el cuerpo con aparentes huellas de violencia, muestra las prendas y características con las que se vio por última vez al padre de la menor de once años quien el pasado miércoles denunció ser agredida por su tío.

Hallan el Cuerpo Sin Vida de Padre de Menor Agredida por su Tío en Reynosa. Foto: N+

Autoridades ya trabajan en la investigación de este caso que ha consternado a la población de esa frontera.

Historias Recomendadas: