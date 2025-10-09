Clases en Tampico, Madero y Altamira a Consideración de Padres de Familia: SET

Debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas en el sur del estado de Tamaulipas, la mañana de este jueves 9 de octubre de 2025, el Secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, informó que las clases presenciales quedan a criterio y consideración de los padres de familia.

Autoridades buscan cuidar la seguridad de los estudiantes tras lluvias

A través de la cuenta oficial de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, el secretario señaló a las autoridades escolares que, de ser posible, se ofrezca el formato virtual para que los estudiantes no pierdan sus clases. Sin embargo, esta medida dependerá de cada institución.

Finalmente, Valdez García indicó que el objetivo es salvaguardar la integridad de las niñas, niños y jóvenes ante las complicadas condiciones del clima. Asimismo, exhortó a la población a mantenerse informada a través de los boletines oficiales emitidos por Protección Civil.

UAT en Zona Sur de Tamaulipas Suspende Actividades Académicas

La Universidad Autónoma de Tamaulipas, Zona Sur anunció un cambio en sus actividades académicas debido a las condiciones meteorológicas adversas.

A través de un comunicado oficial, la universidad informó que las actividades académicas programadas para este jueves 9 de octubre se llevarán a cabo en modalidad en línea.

Esta medida se toma con el objetivo primordial de priorizar la seguridad de toda la comunidad universitaria: estudiantes, docentes y personal administrativo.

El aviso subraya que "La seguridad es primero" y hace un llamado a la comunidad a mantenerse atenta a los avisos oficiales de Protección Civil y a las futuras comunicaciones de la propia Universidad.

Historias Recomendadas: