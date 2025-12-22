Lluvias y Tormenta Eléctrica en Tampico-Madero Provocan Inundaciones en Zona Conurbada
N+ Tamaulipas
La intensa lluvia acompañada de tormenta eléctrica que se registra desde la madrugada de este lunes en la zona conurbada ha provocado severos encharcamientos en avenidas principales.
COMPARTE:
Intensa lluvia acompañada de tormenta eléctrica se registra desde alrededor de las 5:30 de la mañana de este lunes 22 de diciembre de 2025 en la zona conurbada, generando diversas afectaciones en vialidades principales.
Noticia Relacionada: Lluvias en Tampico y Madero Generan Encharcamientos en Avenidas
La precipitación constante ha originado encharcamientos de consideración en calles y avenidas importantes como Volantín, José de Escandón, así como en el bulevar Adolfo López Mateos, donde en el tramo frente a la Deportiva de Tampico el nivel del agua ya rebasó la banqueta. Ante esta situación, varios automovilistas se han visto obligados a retornar para evitar daños en sus unidades.
Protección Civil de Tampico Exhorta a Conducir con Precaución
Asimismo, a primeras horas de la mañana comenzaron a registrarse accidentes sobre la avenida Monterrey, presuntamente a causa del pavimento mojado y las condiciones resbaladizas.
Autoridades exhortan a la ciudadanía a conducir con precaución, evitar zonas anegadas y salir con anticipación, ya que las lluvias continúan generando contratiempos en la circulación.
Historias Recomendadas: