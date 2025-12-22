Lluvias y Tormenta Eléctrica en Tampico-Madero Provocan Inundaciones en Zona Conurbada

Intensa lluvia acompañada de tormenta eléctrica se registra desde alrededor de las 5:30 de la mañana de este lunes 22 de diciembre de 2025 en la zona conurbada, generando diversas afectaciones en vialidades principales.

Pronóstico del Clima en Tamaulipas Hoy Lunes 22 de Diciembre de 2025

Noticia Relacionada: Lluvias en Tampico y Madero Generan Encharcamientos en Avenidas

La precipitación constante ha originado encharcamientos de consideración en calles y avenidas importantes como Volantín, José de Escandón, así como en el bulevar Adolfo López Mateos, donde en el tramo frente a la Deportiva de Tampico el nivel del agua ya rebasó la banqueta. Ante esta situación, varios automovilistas se han visto obligados a retornar para evitar daños en sus unidades.

Protección Civil de Tampico Exhorta a Conducir con Precaución

Asimismo, a primeras horas de la mañana comenzaron a registrarse accidentes sobre la avenida Monterrey, presuntamente a causa del pavimento mojado y las condiciones resbaladizas.

Autoridades exhortan a la ciudadanía a conducir con precaución, evitar zonas anegadas y salir con anticipación, ya que las lluvias continúan generando contratiempos en la circulación.

Historias Recomendadas: