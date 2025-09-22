Localizan Maleta con Presuntos Restos Humanos Cerca de una Escuela Primaria en Reynosa
Autoridades de Tamaulipas atendieron el hallazgo de restos humanos abandonados cerca de una escuela primaria en Reynosa.
La mañana de este lunes 22 de septiembre de 2025 fueron localizados presuntos restos humanos dentro de una maleta en la ciudad de Reynosa.
El hallazgo ocurrió en la intersección de las calles Gasoducto de Pemex y Avenida Central, en la colonia Granjas Económicas del Norte, donde autoridades encontraron una maleta color gris y una bolsa de plástico negra abandonadas junto a la llanta trasera de una caja de tráiler.
Autoridades atendieron un reporte sobre una bolsa negra y una maleta localizadas en la calle Gasoducto Pemex, a la altura de la avenida Central, en la colonia Granjas Económicas de Reynosa.
Los restos fueron localizados a algunos metros de una escuela primaria, por lo que se dispuso que los alumnos utilizaran una salida alterna para evitar el contacto con la zona acordonada.
Investigan Identidad de Restos Humanos Hallados en Reynosa
Al lugar acudieron elementos de la Guardia Estatal, de la Policía Investigadora y del Servicio Médico Forense (SEMEFO), quienes realizaron el levantamiento de los restos.
El cuerpo fue trasladado a las instalaciones correspondientes para iniciar las investigaciones que permitan establecer la identidad de la víctima.
