Localizan Maleta con Presuntos Restos Humanos Cerca de una Escuela Primaria en Reynosa

La mañana de este lunes 22 de septiembre de 2025 fueron localizados presuntos restos humanos dentro de una maleta en la ciudad de Reynosa.

El hallazgo ocurrió en la intersección de las calles Gasoducto de Pemex y Avenida Central, en la colonia Granjas Económicas del Norte, donde autoridades encontraron una maleta color gris y una bolsa de plástico negra abandonadas junto a la llanta trasera de una caja de tráiler.

Noticia Relacionada: Feria Tamaulipas 2025: Alfredo Olivas y Christian Nodal Entre los Artistas Invitados

#VoceríaInforma



Autoridades atendieron un reporte sobre una bolsa negra y una maleta localizadas en la calle Gasoducto Pemex, a la altura de la avenida Central, en la colonia Granjas Económicas de Reynosa.



Al arribar al sitio, confirmaron que se trataba de posibles restos… pic.twitter.com/F2SI06oNTU — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) September 22, 2025

Los restos fueron localizados a algunos metros de una escuela primaria, por lo que se dispuso que los alumnos utilizaran una salida alterna para evitar el contacto con la zona acordonada.

Investigan Identidad de Restos Humanos Hallados en Reynosa

Los presuntos restos humanos fueron hallados dentro de una maleta gris. Foto: N+

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Estatal, de la Policía Investigadora y del Servicio Médico Forense (SEMEFO), quienes realizaron el levantamiento de los restos.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones correspondientes para iniciar las investigaciones que permitan establecer la identidad de la víctima.

Camioneta se Impacta Contra Poste de Luz y se Incendia en Matamoros

Historias Recomendadas: