Hallan Fosas Clandestinas en Rancho Abandonado de Tamaulipas; Restos Pertenecen a 12 Personas

Por lo menos seis fosas clandestinas y seis montículos con restos óseos calcinados fueron localizados por el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, en un rancho abandonado ubicado a las afueras del Municipio de Miguel Alemán, cerca del Ejido Los Guerra.

El hallazgo realizado bajo el resguardo de la Comisión Estatal de Búsqueda y Guardia Estatal se ubicó pasando el mediodía de este jueves 14 de mayo de 2026, donde hasta el momento, informó Edith González, presidenta de esta asociación, se han encontrado diversas prendas.

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Hallazgo en Miguel Alemán, Tamaulipas Podría Pertenecer a 12 Personas Desaparecidas

Aunque se presume que, sumados, los hallazgos pertenecen a por lo menos doce personas, este número podría incrementar.

Será en los próximos días cuando las autoridades concluyan los procedimientos, que se dé a conocer mayor información de este lamentable hallazgo que se suma a las decenas de puntos positivos que el colectivo realiza en diversos municipios de Tamaulipas.

Localizan Fosas Clandestinas en Miguel Alemán, Tamaulipas. Foto: Desaparecidos en Tamaulipas Colectivo Amor

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