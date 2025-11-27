Maratón Bicentenario Tamaulipas 2025 ¿Calles Cerradas en Matamoros el Domingo 30 de Noviembre?
La autoridad municipal de Matamoros informó sobre el cierre de avenidas en la ciudad derivado del Maratón Bicentenario Tamaulipas 2025.
Con más de mil participantes inscritos, se realizará el maratón rumbo al bicentenario en el municipio de Matamoros, mismo que busca promover el deporte y el turismo en la frontera. La vialidad de las principales calles de la ciudad como el bulevar Manuel Cavazos Lerma, la zona centro, avenida Hidalgo, la Avenida tamaulipas, y Lauro Villar serán cerradas desde temprana hora.
Con esa magnitud de participantes y trayecto, autoridades de seguridad y vialidad realizaron reuniones con grupos de voluntarios para mantener una coordinación y evitar accidentes. Ambulancias públicas y privadas también estarán formando parte de este operativo, mismas que serán instaladas a lo largo del trayecto y en puntos específicos.
El maratón dará inicio este domingo a las 5:30 de la mañana y se prevé que finalice pasado el mediodía, por lo que piden a la población buscar rutas alternas a las áreas que se mantendrán cerradas.
Últimos Días para Inscribirse al Maratón en Matamoros
La emoción crece y los corredores que aún no han formalizado su participación tienen los últimos días para sumarse.
- Inscripciones: Aún es posible registrarse en línea a través de marcatemx.com.mx o asdeporte.com. Para la distancia de Medio Maratón (21K), también se pueden obtener folios en las tiendas Innovasport y en las Oficinas de Turismo locales.
- Entrega de Paquetes: La Expo de entrega de paquetes está programada para el sábado 29 de noviembre, donde los atletas recibirán sus números de competidor y chip de cronometraje.
- Impacto Vial: El Gobierno Municipal ha anunciado que se implementará un operativo especial con cierres temporales de calles a lo largo de las rutas oficiales, por lo que se pide a la ciudadanía planificar sus traslados y salir a las calles a apoyar a los atletas.
