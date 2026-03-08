Marcha 8M Ciudad Victoria: Exigen Justicia por Presunto Abuso a Residentes en Hospital Infantil

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, decenas de mujeres marcharon hoy 8 de marzo en el centro de Ciudad Victoria, donde, además de exigir el respeto a sus derechos, demandaron justicia por el presunto abuso cometido contra una médica residente dentro del Hospital Infantil de Tamaulipas.

La movilización inició en la avenida 17 y avanzó por la zona centro de la capital tamaulipeca hasta llegar al Paseo Méndez, específicamente a la concha acústica, donde las participantes realizaron un posicionamiento público. Durante el acto, médicas residentes y colectivas feministas exigieron a las autoridades estatales que el caso sea investigado y sancionado conforme a la ley.

Exigen Justicia por Caso de Residentes Presuntamente Abusadas en Hospital Infantil de Victoria

Residente de Ciudad Victoria Marcha con Colectivos de Ciudad Victoria

En el lugar, la doctora Daniela encabezó parte de los contingentes y dio lectura a un pronunciamiento en el que solicitaron al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, que se garantice justicia para la víctima y que el presunto agresor enfrente las consecuencias legales correspondientes. Además, pidieron evitar cualquier forma de revictimización hacia la denunciante.

Durante la concentración también se compartieron testimonios de mujeres que han enfrentado distintos tipos de violencia a lo largo de su vida, mientras que las asistentes reiteraron la necesidad de que las autoridades atiendan de manera puntual los casos de violencia de género que afectan a niñas, adolescentes y mujeres.

