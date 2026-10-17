Medio Ambiente

Denuncian Presunta Contaminación por Hidrocarburo en la Colonia Hipódromo en Ciudad Madero

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el posible origen de los residuos

Denuncian Presunta Contaminación por Hidrocarburo en la Colonia Hipódromo en Ciudad MaderoDenuncian Presunta Contaminación por Hidrocarburo en la Colonia Hipódromo en Ciudad Madero. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Preocupación en Ciudad Madero: reportan residuos de hidrocarburo en el agua y fuertes olores en la colonia Hipódromo. ¿Cuál es el origen de esta contaminación?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+