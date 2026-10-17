Denuncian Presunta Contaminación por Hidrocarburo en la Colonia Hipódromo en Ciudad Madero

Vecinos de la colonia Hipódromo, en Ciudad Madero, reportaron una presunta fuga de hidrocarburo, cuya procedencia no ha sido confirmada oficialmente.

El problema se agravó con las recientes lluvias, que habrían extendido los residuos de apariencia petrolera a lo largo del canal de la calle Emiliano Zapata.

Los habitantes señalaron la presencia de residuos en el agua y fuertes olores en la zona habitacional, situación que ha generado preocupación entre los vecinos.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el posible origen de los residuos, la cantidad de material involucrado ni las causas de la contaminación.

En el lugar se encuentra un camión tipo vactor; sin embargo, se desconoce qué actividades realiza y si sus labores están relacionadas con este reporte.