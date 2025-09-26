Mega Corte de Agua en Tampico y Madero: Lista de Colonias Afectadas este Sábado 27 Septiembre
La Comapa Sur anunció un nuevo corte de agua potable para los municipios de Tampico y Ciudad Madero durante la jornada de este sábado.
La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA Sur) informó que el próximo sábado 27 de septiembre se suspenderá el suministro de agua potable en la zona conurbada debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de la planta de captación "Altavista" por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El corte de agua en Tampico y Ciudad Madero se realizará en un horario de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche afectando los siguientes sectores.
Corte de Agua en Tampico Sábado 27 de Septiembre
- Águila
- Aluadores
- Allende
- AltaVista
- Americana
- Anáhuac
- Aragón
- Arcim
- Aurora
- Azteca
- Barandillas
- Bellavista
- Benito Juárez
- Campbell
- Cascajal
- Chairel
- Del Pueblo
- Excountry Club
- Fracc.Arboledas
- Fracc Jazmín
- Fracc. Laguna del Carpintero
- Fracc. Monterrey
- Fracc. Paraje Gpe.
- Fracc. Primavera Frente
- Democrático
- Guadalupe Victoria
- Hidalgo
- Isleta Pérez
- Jardín
- Laguna del Carpintero
- Lauro Aguirre
- Mainero
- Martock
- Matamoros
- Melchor Ocampo
- Mercado A. Camacho
- Mercado Fco. I Madero
- Mercado Gastronómico
- Mercado Hidalgo Mercado
- Juárez Moctezuma
- Morelos
- Otomí
- Nacional
- Sierra Morena
- Tampico
- Unidad Modelo
- Universidad Pte.
- Universidad Sur
- Villa Los Arcángeles
- Villa San Pedro
- Vista Chairel
- Vista Chairel 2
- Vista Hermosa
- Zona Militar
- Vista Bella
- Hospital Regional
- Inf. San Pedro
- Inf. Arenal
- Irrigación
- Jesús Elías Piña I
- Jesús Elías Piña II
- Jesús Elías Piña III
- Luis Echeverria
- La Bola
- Laderas Vista Bella
- Las Violetas
- Linda Vista
- Loma Alta
- Lomas de Champayan
- Lomas de la Aurora
- Lomas de Rosales
- Lomas del Chairel
- Lomas del Naranjal
- Los Maestros
- Manantial
- Militar
- Minerva
- Monte Alegre
- Nuevo Aeropuerto
- Peralta
- Pescadores
- Primavera
- Ramos
- Reforma
- Rodríguez
- Rosario
- Sauce
- Fovissste Chairel 1
- Fovissste Chairel 2
- Fovissste Petrolera
- Fracc. 7 Leguas
- Fracc. Berlín
- Fracc. Colina del Sol
- Fracc. Diamante
- Semb. De la Amistad Smith
- Santo Niño
- Tamaulipas
- Fracc. Esmeralda
- Fracc. Flamboyanes
- Tolteca
- Trueba
- Fracc. Gema
- Vergel
- Fracc. La Florida
- Vicente Guerrero
- Fracc. Loma Bonita
- Volantín
- Fracc. Loma Real
- Zona Centro Tampico
- Fracc. San Pedro
- Amp. Luis Echeverría
- Fracc. Secc. 33
- Amp. Nuevo Amanecer
- Amp. Unidad Modelo
- Amp. Vista Hermosa
- Arboleda
- Arenal
- Armora
- Choferes
- Colina Real
- Colinas San Gerardo
- Country Club
- Cumbres
- Vista Bella
- El Charro
- El Ojital
- Fdo. San Pedro Flores
- Fracc. Tancol 33
- Fracc. Vista Bella Fray Andrés De
- Olmos
- Gonzalo García
- Guadalupe
- Gustavo Díaz Ordaz
- Haciendas del Rull
- Nuevo Amanecer
- Pensiones Militares
- Petrolera
- Plaza Palmas
Corte de Agua en Colonias de Ciudad Madero
- 1° De Mayo
- 20 De Noviembre
- Árbol Grande
- Arboledas
- Asunción Avalos
- Carrillo Puerto
- Colinas De Universidad
- Esfuerzo Nacional
- Estadio
- Fco. I Madero
- Flores Magón
- Fovissste Arboledas
- Fracc. Bugambilias
- Fracc. El Arenal
- Fracc. El Zapotal
- Fracc. Estadio 33
- Fracc. Flamboyanes
- Fracc. Jacarandas
- Fracc. Los Castores
- Fracc. Los Cedros
- Fracc. Los Nogales
- Fracc. San Felipe
- Fracc. Sauces Ii
- Fracc. Villa Verde
- Inf. Los Pinos
- Inf. Universidad
- Las Américas
- Las Conchitas
- Lázaro Cárdenas
- Loma Del Gallo
- Los Mangos
- Los Pinos
- Mercado 18 De Marzo
- Militar Las Chacas
- Monterrey
- Monteverde
- Obrera
- Quetzalcóatl
- San Juan Bosco
- Santo Niño
- Telegrafistas
- Unidad Nacional
- Zona Centro Madero
- Fracc. Miramar III
- Amp. Cand. Garza
- Fracc. Miramar IV
- Fracc. Miramar V
- Amp. Lienzo Charro
- Amp. Polvorín
- Amp. S.A.H.O.P.
- Amp. Sec. B. Juárez
- Amp. U. Nacional
- Bahía De Miramapolis
- Benito Juárez
- Candelario Garza Del Valle
- Delfino Resendiz
- Emilio Carranza
- Ferrocarrilera
- Fovissste Blanco
- Fracc. 17 De Enero
- Fracc. Bellavista
- Fracc. Camichines
- Fracc. El Polvorín
- Fracc. Girasoles I
- Fracc. Girasoles II
- Fracc. Las Brisas
- Fracc. Los Naranjos
- Fracc. Los Robles
- Fracc. Miramar I
- Fracc. Miramar II
- Fracc. Miramar VI
- Fracc. Victoria
- Fracc. Villa del Paraíso
- Hermenegildo Galeana
- Hidalgo Ote.
- Hidalgo Pte.
- Hipódromo
- Integracion Familiar
- Joyas Miramapolis
- La Barra
- Lienzo Charro
- Magisterio
- Miramar
- Miramar S1
- Nueva Cecilia
- Pemex Res. El Bosque
- Playa Miramar
- Polvorín
- Port. Miramar
- Port. Miramar Ii
- Prol. V. Guerrero
- Puerto Alegre
- S.A.H.O.P.
- Sec. B. Juárez
- Sec. E. Zapata
- Sec. El Llano
- Sec. Fco. Villa
- Sec. F. Velázquez
- Sec. H. De Nacozari
- Sec. La Loma
- Sec. López Mateos
- Sec. López Portillo
- Talleres
- Tinaco
- Vicente Guerrero
Recomendaciones para Almacenar Agua Potable:
- Llenar recipientes limpios como cubetas, tambos o botellas para cubrir tus necesidades básicas durante el corte.
- Tapa bien los contenedores para evitar contaminación.
- Utiliza el agua almacenada con moderación, priorizando higiene, preparación de alimentos y consumo humano.
- Si tienes tinaco o cisterna, verifica que esté lleno antes del corte.
- Al reanudarse el servicio, deja correr el agua unos minutos hasta que salga limpia, especialmente si notas turbiedad al inicio.
