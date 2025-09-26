Inicio Tamaulipas Mega Corte de Agua en Tampico y Madero: Lista de Colonias Afectadas este Sábado 27 Septiembre

N+ Tamaulipas

La Comapa Sur anunció un nuevo corte de agua potable para los municipios de Tampico y Ciudad Madero durante la jornada de este sábado.

Mega Corte de Agua en Tampico y Madero: Lista de Colonias Afectadas este Sábado 27 Septiembre. Foto: Comapa Sur

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA Sur) informó que el próximo sábado 27 de septiembre se suspenderá el suministro de agua potable en la zona conurbada debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de la planta de captación "Altavista" por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El corte de agua en Tampico y Ciudad Madero se realizará en un horario de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche afectando los siguientes sectores.

Comapa Sur Anuncia Mega Corte de Agua en Tampico y Ciudad Madero. Foto: Comapa sur

Corte de Agua en Tampico Sábado 27 de Septiembre

  • Águila
  • Aluadores
  • Allende
  • AltaVista
  • Americana
  • Anáhuac
  • Aragón
  • Arcim
  • Aurora
  • Azteca
  • Barandillas
  • Bellavista
  • Benito Juárez
  • Campbell
  • Cascajal
  • Chairel
  • Del Pueblo
  • Excountry Club
  • Fracc.Arboledas
  • Fracc Jazmín
  • Fracc. Laguna del Carpintero
  • Fracc. Monterrey
  • Fracc. Paraje Gpe.
  • Fracc. Primavera Frente
  • Democrático
  • Guadalupe Victoria
  • Hidalgo
  • Isleta Pérez
  • Jardín
  • Laguna del Carpintero
  • Lauro Aguirre
  • Mainero
  • Martock
  • Matamoros
  • Melchor Ocampo
  • Mercado A. Camacho
  • Mercado Fco. I Madero
  • Mercado Gastronómico
  • Mercado Hidalgo Mercado
  • Juárez Moctezuma
  • Morelos
  • Otomí
  • Nacional
  • Sierra Morena
  • Tampico
  • Unidad Modelo
  • Universidad Pte.
  • Universidad Sur
  • Villa Los Arcángeles
  • Villa San Pedro
  • Vista Chairel
  • Vista Chairel 2
  • Vista Hermosa
  • Zona Militar
  • Vista Bella
  • Hospital Regional
  • Inf. San Pedro
  • Inf. Arenal
  • Irrigación
  • Jesús Elías Piña I
  • Jesús Elías Piña II
  • Jesús Elías Piña III
  • Luis Echeverria
  • La Bola
  • Laderas Vista Bella
  • Las Violetas
  • Linda Vista
  • Loma Alta
  • Lomas de Champayan
  • Lomas de la Aurora
  • Lomas de Rosales
  • Lomas del Chairel
  • Lomas del Naranjal
  • Los Maestros
  • Manantial
  • Militar
  • Minerva
  • Monte Alegre
  • Nuevo Aeropuerto
  • Peralta
  • Pescadores
  • Primavera
  • Ramos
  • Reforma
  • Rodríguez
  • Rosario
  • Sauce
  • Fovissste Chairel 1
  • Fovissste Chairel 2
  • Fovissste Petrolera
  • Fracc. 7 Leguas
  • Fracc. Berlín
  • Fracc. Colina del Sol
  • Fracc. Diamante
  • Semb. De la Amistad Smith
  • Santo Niño
  • Tamaulipas
  • Fracc. Esmeralda
  • Fracc. Flamboyanes
  • Tolteca
  • Trueba
  • Fracc. Gema
  • Vergel
  • Fracc. La Florida
  • Vicente Guerrero
  • Fracc. Loma Bonita
  • Volantín
  • Fracc. Loma Real
  • Zona Centro Tampico
  • Fracc. San Pedro
  • Amp. Luis Echeverría
  • Fracc. Secc. 33
  • Amp. Nuevo Amanecer
  • Amp. Unidad Modelo
  • Amp. Vista Hermosa
  • Arboleda
  • Arenal
  • Armora
  • Choferes
  • Colina Real
  • Colinas San Gerardo
  • Country Club
  • Cumbres
  • Vista Bella
  • El Charro
  • El Ojital
  • Fdo. San Pedro Flores
  • Fracc. Tancol 33
  • Fracc. Vista Bella Fray Andrés De
  • Olmos
  • Gonzalo García
  • Guadalupe
  • Gustavo Díaz Ordaz
  • Haciendas del Rull
  • Nuevo Amanecer
  • Pensiones Militares
  • Petrolera
  • Plaza Palmas

Corte de Agua en Colonias de Ciudad Madero

  • 1° De Mayo
  • 20 De Noviembre
  • Árbol Grande
  • Arboledas
  • Asunción Avalos
  • Carrillo Puerto
  • Colinas De Universidad
  • Esfuerzo Nacional
  • Estadio
  • Fco. I Madero
  • Flores Magón
  • Fovissste Arboledas
  • Fracc. Bugambilias
  • Fracc. El Arenal
  • Fracc. El Zapotal
  • Fracc. Estadio 33
  • Fracc. Flamboyanes
  • Fracc. Jacarandas
  • Fracc. Los Castores
  • Fracc. Los Cedros
  • Fracc. Los Nogales
  • Fracc. San Felipe
  • Fracc. Sauces Ii
  • Fracc. Villa Verde
  • Inf. Los Pinos
  • Inf. Universidad
  • Las Américas
  • Las Conchitas      
  • Lázaro Cárdenas
  • Loma Del Gallo
  • Los Mangos
  • Los Pinos
  • Mercado 18 De Marzo
  • Militar Las Chacas
  • Monterrey
  • Monteverde
  • Obrera
  • Quetzalcóatl
  • San Juan Bosco
  • Santo Niño
  • Telegrafistas
  • Unidad Nacional
  • Zona Centro Madero
  • Fracc. Miramar III
  • Amp. Cand. Garza
  • Fracc. Miramar IV
  • Fracc. Miramar V
  • Amp. Lienzo Charro
  • Amp. Polvorín
  • Amp. S.A.H.O.P.
  • Amp. Sec. B. Juárez
  • Amp. U. Nacional
  • Bahía De Miramapolis
  • Benito Juárez
  • Candelario Garza Del Valle
  • Delfino Resendiz
  • Emilio Carranza
  • Ferrocarrilera
  • Fovissste Blanco
  • Fracc. 17 De Enero
  • Fracc. Bellavista
  • Fracc. Camichines
  • Fracc. El Polvorín
  • Fracc. Girasoles I
  • Fracc. Girasoles II
  • Fracc. Las Brisas
  • Fracc. Los Naranjos
  • Fracc. Los Robles 
  • Fracc. Miramar I
  • Fracc. Miramar II
  • Fracc. Miramar VI
  • Fracc. Victoria
  • Fracc. Villa del Paraíso
  • Hermenegildo Galeana
  • Hidalgo Ote.
  • Hidalgo Pte.
  • Hipódromo
  • Integracion Familiar
  • Joyas Miramapolis
  • La Barra
  • Lienzo Charro
  • Magisterio
  • Miramar
  • Miramar S1
  • Nueva Cecilia
  • Pemex Res. El Bosque
  • Playa Miramar
  • Polvorín
  • Port. Miramar
  • Port. Miramar Ii
  • Prol. V. Guerrero
  • Puerto Alegre
  • S.A.H.O.P.
  • Sec. B. Juárez
  • Sec. E. Zapata
  • Sec. El Llano
  • Sec. Fco. Villa
  • Sec. F. Velázquez
  • Sec. H. De Nacozari
  • Sec. La Loma
  • Sec. López Mateos
  • Sec. López Portillo
  • Talleres
  • Tinaco
  • Vicente Guerrero

Recomendaciones para Almacenar Agua Potable:

  • Llenar recipientes limpios como cubetas, tambos o botellas para cubrir tus necesidades básicas durante el corte.
  • Tapa bien los contenedores para evitar contaminación.
  • Utiliza el agua almacenada con moderación, priorizando higiene, preparación de alimentos y consumo humano.
  • Si tienes tinaco o cisterna, verifica que esté lleno antes del corte.
  • Al reanudarse el servicio, deja correr el agua unos minutos hasta que salga limpia, especialmente si notas turbiedad al inicio.

 

