Mega Corte de Agua en Tampico y Madero: Lista de Colonias Afectadas este Sábado 27 Septiembre

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA Sur) informó que el próximo sábado 27 de septiembre se suspenderá el suministro de agua potable en la zona conurbada debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de la planta de captación "Altavista" por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El corte de agua en Tampico y Ciudad Madero se realizará en un horario de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche afectando los siguientes sectores.

Comapa Sur Anuncia Mega Corte de Agua en Tampico y Ciudad Madero. Foto: Comapa sur

Corte de Agua en Tampico Sábado 27 de Septiembre

Águila

Aluadores

Allende

AltaVista

Americana

Anáhuac

Aragón

Arcim

Aurora

Azteca

Barandillas

Bellavista

Benito Juárez

Campbell

Cascajal

Chairel

Del Pueblo

Excountry Club

Fracc.Arboledas

Fracc Jazmín

Fracc. Laguna del Carpintero

Fracc. Monterrey

Fracc. Paraje Gpe.

Fracc. Primavera Frente

Democrático

Guadalupe Victoria

Hidalgo

Isleta Pérez

Jardín

Laguna del Carpintero

Lauro Aguirre

Mainero

Martock

Matamoros

Melchor Ocampo

Mercado A. Camacho

Mercado Fco. I Madero

Mercado Gastronómico

Mercado Hidalgo Mercado

Juárez Moctezuma

Morelos

Otomí

Nacional

Sierra Morena

Tampico

Unidad Modelo

Universidad Pte.

Universidad Sur

Villa Los Arcángeles

Villa San Pedro

Vista Chairel

Vista Chairel 2

Vista Hermosa

Zona Militar

Vista Bella

Hospital Regional

Inf. San Pedro

Inf. Arenal

Irrigación

Jesús Elías Piña I

Jesús Elías Piña II

Jesús Elías Piña III

Luis Echeverria

La Bola

Laderas Vista Bella

Las Violetas

Linda Vista

Loma Alta

Lomas de Champayan

Lomas de la Aurora

Lomas de Rosales

Lomas del Chairel

Lomas del Naranjal

Los Maestros

Manantial

Militar

Minerva

Monte Alegre

Nuevo Aeropuerto

Peralta

Pescadores

Primavera

Ramos

Reforma

Rodríguez

Rosario

Sauce

Fovissste Chairel 1

Fovissste Chairel 2

Fovissste Petrolera

Fracc. 7 Leguas

Fracc. Berlín

Fracc. Colina del Sol

Fracc. Diamante

Semb. De la Amistad Smith

Santo Niño

Tamaulipas

Fracc. Esmeralda

Fracc. Flamboyanes

Tolteca

Trueba

Fracc. Gema

Vergel

Fracc. La Florida

Vicente Guerrero

Fracc. Loma Bonita

Volantín

Fracc. Loma Real

Zona Centro Tampico

Fracc. San Pedro

Amp. Luis Echeverría

Fracc. Secc. 33

Amp. Nuevo Amanecer

Amp. Unidad Modelo

Amp. Vista Hermosa

Arboleda

Arenal

Armora

Choferes

Colina Real

Colinas San Gerardo

Country Club

Cumbres

Vista Bella

El Charro

El Ojital

Fdo. San Pedro Flores

Fracc. Tancol 33

Fracc. Vista Bella Fray Andrés De

Olmos

Gonzalo García

Guadalupe

Gustavo Díaz Ordaz

Haciendas del Rull

Nuevo Amanecer

Pensiones Militares

Petrolera

Plaza Palmas

Corte de Agua en Colonias de Ciudad Madero

1° De Mayo

20 De Noviembre

Árbol Grande

Arboledas

Asunción Avalos

Carrillo Puerto

Colinas De Universidad

Esfuerzo Nacional

Estadio

Fco. I Madero

Flores Magón

Fovissste Arboledas

Fracc. Bugambilias

Fracc. El Arenal

Fracc. El Zapotal

Fracc. Estadio 33

Fracc. Flamboyanes

Fracc. Jacarandas

Fracc. Los Castores

Fracc. Los Cedros

Fracc. Los Nogales

Fracc. San Felipe

Fracc. Sauces Ii

Fracc. Villa Verde

Inf. Los Pinos

Inf. Universidad

Las Américas

Las Conchitas

Lázaro Cárdenas

Loma Del Gallo

Los Mangos

Los Pinos

Mercado 18 De Marzo

Militar Las Chacas

Monterrey

Monteverde

Obrera

Quetzalcóatl

San Juan Bosco

Santo Niño

Telegrafistas

Unidad Nacional

Zona Centro Madero

Fracc. Miramar III

Amp. Cand. Garza

Fracc. Miramar IV

Fracc. Miramar V

Amp. Lienzo Charro

Amp. Polvorín

Amp. S.A.H.O.P.

Amp. Sec. B. Juárez

Amp. U. Nacional

Bahía De Miramapolis

Benito Juárez

Candelario Garza Del Valle

Delfino Resendiz

Emilio Carranza

Ferrocarrilera

Fovissste Blanco

Fracc. 17 De Enero

Fracc. Bellavista

Fracc. Camichines

Fracc. El Polvorín

Fracc. Girasoles I

Fracc. Girasoles II

Fracc. Las Brisas

Fracc. Los Naranjos

Fracc. Los Robles

Fracc. Miramar I

Fracc. Miramar II

Fracc. Miramar VI

Fracc. Victoria

Fracc. Villa del Paraíso

Hermenegildo Galeana

Hidalgo Ote.

Hidalgo Pte.

Hipódromo

Integracion Familiar

Joyas Miramapolis

La Barra

Lienzo Charro

Magisterio

Miramar

Miramar S1

Nueva Cecilia

Pemex Res. El Bosque

Playa Miramar

Polvorín

Port. Miramar

Port. Miramar Ii

Prol. V. Guerrero

Puerto Alegre

S.A.H.O.P.

Sec. B. Juárez

Sec. E. Zapata

Sec. El Llano

Sec. Fco. Villa

Sec. F. Velázquez

Sec. H. De Nacozari

Sec. La Loma

Sec. López Mateos

Sec. López Portillo

Talleres

Tinaco

Vicente Guerrero

Recomendaciones para Almacenar Agua Potable:

Llenar recipientes limpios como cubetas, tambos o botellas para cubrir tus necesidades básicas durante el corte.

Tapa bien los contenedores para evitar contaminación.

Utiliza el agua almacenada con moderación, priorizando higiene, preparación de alimentos y consumo humano.

Si tienes tinaco o cisterna, verifica que esté lleno antes del corte.

Al reanudarse el servicio, deja correr el agua unos minutos hasta que salga limpia, especialmente si notas turbiedad al inicio.

Comerciantes de Tampico Protestan por Aumento de Impuestos

Historias Recomendadas: