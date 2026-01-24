Pareja de Nuevo León Sufre Accidente en Ciudad Victoria; Mujer Muere y Hombre Resulta Lesionado

Un accidente vial dejó como saldo a una joven sin vida y a un hombre lesionado, luego de un percance registrado en el cruce del libramiento Naciones Unidas con la carretera Rumbo Nuevo en Ciudad Victoria.

En el hecho se vieron involucrados una motocicleta en la que viajaba una pareja y una pipa de combustible. Tras el impacto, la mujer, de 18 años de edad, perdió la vida en el lugar, mientras que el conductor de la motocicleta resultó con lesiones leves.

Pareja Originaria de Nuevo León Viajaba por Tamaulipas

De manera preliminar se informó que la pareja es originaria del estado de Nuevo León y se encontraba de paso por la entidad. Ambos portaban casco de seguridad.

Elementos de seguridad y servicios de emergencia acudieron al sitio para brindar atención y realizar las diligencias correspondientes.

