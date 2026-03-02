Fallece Mauricio Treviño Garza, Secretario de Economía de Reynosa en Accidente de Carretera
El Secretario de Economía de Reynosa, Mauricio Treviño Garza, falleció la tarde de este lunes en un accidente registrado en la carretera Victoria–Matamoros.
El Secretario de Economía de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, Mauricio Treviño Garza, perdió la vida en un lamentable accidente automovilístico, registrado la tarde de este lunes 2 de marzo de 2026 en la carretera federal Ciudad Victoria a Matamoros, cerca del municipio de San Fernando.
El percance fue en el kilómetro 162, cuando la unidad en la que viajaba como copiloto se estrelló contra un tractor agrícola.
Hasta el momento, autoridades municipales no han emitido comunicado alguno.
Más información en desarrollo.
