Reportan el Fallecimiento de Interna en el CEDES de Reynosa, Tamaulipas; Esto se Sabe

Autoridades del Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa informaron sobre el fallecimiento de una mujer que se encontraba privada de su libertad al interior del penal.

De acuerdo con la información oficial, tras el hecho se notificó a los familiares con quienes se mantenía contacto, mientras que las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones conforme a los protocolos establecidos.

Nota Relacionada: Muere Interno en CEDES de Reynosa; Investigan Presunta Riña

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento ni mayores detalles sobre lo ocurrido.

Información en desarrollo.

Historias Recomendadas: