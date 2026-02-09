Un Trabajador sin Vida y Otro Lesionado Luego de Recibir Presunta Descarga Eléctrica en Tampico
Un hombre perdió la vida presuntamente tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de mantenimiento en Tampico.
Un hombre perdió la vida la mañana de este lunes 9 de febrero de 2026, presuntamente a causa de una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de mantenimiento en el techo de un domicilio.
Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Mante y Río Bravo en la colonia Colinas de San Gerardo ubicada en Tampico. De acuerdo al reporte preliminar, dos trabajadores se encontraban laborando en el techo de una vivienda cuando uno de ellos presuntamente recibió una presunta descarga eléctrica.
Lesionado por Aparente Descarga Eléctrica en Tampico fue Trasladado de Emergencia
Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que una de las personas ya no contaba con signos vitales, mientras que la segunda persona fue trasladada a un hospital.
Elementos de la Guardia Estatal fungió como primer respondiente; más tarde arribaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para tomar conocimiento de los hechos y, posteriormente, el cuerpo fue retirado por el servicio funerario.