Mujer de Texas Enfrenta Hasta 20 Años de Prisión por Hacerse Pasar por Agente de Migración

Una mujer del Valle del Río Grande, Texas, podría pasar años en prisión por hacerse pasar por una agente federal. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la mujer, de 29 años de edad y originaria de Brownsville, deberá comparecer en la Corte Federal de Corpus Christi el jueves 30 de abril.

De acuerdo al reporte, en 2022 se hizo pasar por oficial de migración para realizar un esquema de fraude de visas y estafó a cuatro personas, bajo la promesa de agilizar el proceso para obtener visas estadounidenses.

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Mujer de Brownsville Enfrenta Cargos por Simular ser Agente de la Patrulla Fronteriza

En 2025, simuló ser agente de la Patrulla Fronteriza, donde aseguró tener influencia para contratación de empleados, y pidió a una persona dinero para uniformes y chalecos antibalas. Fue acusada de dos cargos por fraude electrónico y cargos por suplantación de identidad.

De ser declarada culpable, podría ser sentenciada a 20 años en una prisión federal, además de una multa de hasta 250 mil dólares.

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