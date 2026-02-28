Mujer Muere en Accidente Contra Tráiler Sobre Libramiento Poniente de Altamira

Una mujer perdió la vida en un accidente carretero cuando el vehículo en el que viajaba chocó contra un tráiler sobre el libramiento poniente a la altura del kilómetro 12 en el municipio de Altamira.

A este punto acudieron cuerpos de emergencia para valorar a los involucrados, en donde confirmaron la muerte de una mujer que quedó prensada.

Accidente Libramiento Poniente de Altamira

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas tomaron conocimiento de los hechos para deslindar responsabilidades.

El accidente colapsó la vialidad, provocando largas filas en ambos sentidos.

