Joven Sobrevive Luego de Caer 25 metros en un Barranco de Nuevo Laredo
N+ Tamaulipas
Una joven mujer salvó su vida luego de caer con su vehículo a un barranco de más de 25 metros en el Bulevar Colosio de Nuevo Laredo.
Joven mujer salva milagrosamente la vida, esto después de caer a un barranco de aproximadamente 25 metros en hechos registrados por el Bulevar Colosio a la altura del Club Campestre en el municipio de Nuevo Laredo.
Al lugar del accidente hicieron acto de presencia las diferentes corporaciones de auxilio para rescatar a la mujer que había quedado atrapada dentro de la unidad motriz.
Protección Civil Acudio al Llamado Luego de Accidente en Bulevar Colosio de Nuevo Laredo
Paramedicos de Protección Civil trasladaron a la mujer a un hospital de la localidad para su atención médica.
Elementos de Tránsito realizaron el.peritaje correspondiente para determinar las causa reales del accidente que derribo los muros de contención y dejo gravemente herida a la conductora.
