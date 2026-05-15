Alertan por Calor Extremo en Tamaulipas el Fin de Semana; Prevén Sensaciones de Hasta 47 Grados

El intenso calor y la entrada de humedad tropical provocarán elevadas sensaciones térmicas durante este fin de semana en gran parte de Tamaulipas, alertó Protección Civil estatal.

De acuerdo con el pronóstico emitido por la dependencia, el ambiente caluroso favorecerá condiciones de bochorno principalmente durante sábado 16 y domingo 17 de mayo, con índices de calor que podrían alcanzar entre los 43 y 47 grados centígrados en distintas regiones de Tamaulipas.

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Calor Extremo Durante Fin de Semana en Tamaulipas

Las zonas con mayor afectación serían la región cañera, la zona centro y el sur de Tamaulipas, donde las temperaturas máximas oscilarán entre los 34 y 39 grados, aunque la sensación térmica será considerablemente más alta debido a la humedad.

En los municipios de la franja fronteriza se estiman temperaturas de entre 33 y 37 grados; en la zona Centro, de 34 a 38; en la región Cañera, de 35 a 39; y en el Sur, de 30 a 34 grados centígrados.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar exposición prolongada al sol y extremar precauciones con menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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