Investigan Presunto Error en Cirugía en el Hospital Civil de Ciudad Victoria, Tamaulipas
|
N+ Tamaulipas
-
La Secretaría de Salud investiga un presunto error quirúrgico en el Hospital Civil de Ciudad Victoria.
COMPARTE:
El titular de la Secretaría de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que se investiga el caso de una paciente que, presuntamente, fue intervenida quirúrgicamente en el riñón equivocado en el Hospital Civil de Ciudad Victoria, luego de que familiares denunciaran una posible negligencia médica.
Noticia Relacionada: Calendario Pago Becas Benito Juarez, Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro en Tamaulipas
Secretaría de Salud Investigará Caso de Presunta Negligencia en Ciudad Victoria
Hernández Navarro aseguró que se escuchará a todas las partes involucradas con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
Historias Recomendadas: