Investigan Presunto Error en Cirugía en el Hospital Civil de Ciudad Victoria, Tamaulipas

El titular de la Secretaría de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que se investiga el caso de una paciente que, presuntamente, fue intervenida quirúrgicamente en el riñón equivocado en el Hospital Civil de Ciudad Victoria, luego de que familiares denunciaran una posible negligencia médica.

Investigan Presunta Negligencia en Hospital Civil de Victoria Luego de Cirugía en Riñón Sano

Secretaría de Salud Investigará Caso de Presunta Negligencia en Ciudad Victoria

Hernández Navarro aseguró que se escuchará a todas las partes involucradas con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

