Pescadores del Río Pánuco Piden Limpieza Ante Acumulación de Palizada

La palizada que arrastra el río Pánuco está generando serias afectaciones a las embarcaciones de los pescadores, principalmente a los motores de las lanchas, ya que al encenderlos, los palos y basura que flotan en el agua golpean las aspas y provocan daños en el equipo.

Esta situación ha complicado el trabajo de quienes dependen de la pesca para subsistir, pues aseguran que viven al día y cualquier avería representa pérdidas importantes.

Palizada en el Río Pánuco Afecta a Pescadores de la Zona. Foto: N+

Palizada se Concentra en Orillas del Río Pánuco

De acuerdo con los pescadores, las orillas del río son donde más se concentra la palizada de gran tamaño, y durante las noches, por la poca visibilidad y el color revuelto del agua, se vuelve casi imposible detectarla, lo que ocasiona que las embarcaciones choquen con los troncos.

Ante esta problemática, los trabajadores del río hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que se lleven a cabo labores de limpieza y retiro de la palizada acumulada en los márgenes, ya que es en esa zona donde se registran las mayores complicaciones para poder salir a trabajar con seguridad.

