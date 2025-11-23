Paro de Carreteras 24 de Noviembre 2025 en Tamaulipas: ¿Dónde Habrá Cierres por Megabloqueo?

El Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas, en coordinación con el Frente Nacional por el Rescate del Campo, anunció una serie de manifestaciones pacíficas y bloqueos carreteros como parte del Paro Nacional convocado para el lunes 24 de noviembre de 2025 a las 09:00 horas.

La movilización incluirá a agricultores, ganaderos, cañeros, transportistas y otros sectores productivos, quienes demandan mejores precios para sus productos, mayor apoyo al campo y seguridad en carreteras. Los organizadores señalan que la protesta surge ante la “situación crítica” que enfrenta el campo mexicano y la falta de condiciones justas para la producción agropecuaria.

Puntos de Concentración por Parte de Agricultores de Tamaulipas

El principal punto de concentración será Bodega La Herradura, en el kilómetro 201 de la carretera Victoria–Matamoros, en San Fernando. También se reportarán cierres y manifestaciones en:

Carretera Mante–Nuevo Morelos–Abra (Km 32)

Carretera González–Aldama, a la altura del Puente Roto (Km 27), en Altamira

Zona Ribereña: Poblado Villarreales (Díaz Ordaz, Camargo y Miguel Alemán)

Carretera Reynosa–Monterrey (Km 30)

Brecha 102 (zona SADER), entre Reynosa y Río Bravo

Puente de Progreso (autopista), en Matamoros, Valle Hermoso y Río Bravo

Aduana de Nuevo Laredo

Los productores afirmaron que los temas de sorgo, maíz, frijol y trigo ya están en negociación a nivel nacional, por lo que buscan que Tamaulipas participe “con fuerza y unidad” en esta jornada de protesta.

