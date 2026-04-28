Pipa con Gas Vuelca Luego de Choque Contra Tractor Agrícola en Valle Hermoso, Tamaulipas

La noche del lunes 27 de abril de 2026 se registró un accidente en el kilómetro 120+97 de la ciudad de Valle Hermoso, donde una pipa presuntamente cargada con gas butano chocó por alcance contra un tractor agrícola.

El conductor de la pipa resultó ileso y presuntamente huyó del lugar, mientras que el operador del tractor fue lesionado y trasladado por familiares a una clínica particular.

Autoridades Acordonaron la Zona Luego de Volcadura en Tamaulipas. Foto: 20TV

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Autoridades Acordonaron la Zona Luego de Volcadura de Pipa en Valle Hermoso

Elementos de Protección Civil y la Guardia Estatal acordonaron la zona debido al riesgo potencial, ya que la pipa quedó volcada a un costado de la carretera y se evalúa si transportaba gas.

La identidad del lesionado no ha sido confirmada. Autoridades exhortan a evitar la zona y seguir comunicados oficiales.

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