Pipa con Gas Vuelca Luego de Choque Contra Tractor Agrícola en Valle Hermoso, Tamaulipas
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Una pipa presuntamente con gas butano volcó tras chocar contra un tractor en Valle Hermoso, Tamaulipas.
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La noche del lunes 27 de abril de 2026 se registró un accidente en el kilómetro 120+97 de la ciudad de Valle Hermoso, donde una pipa presuntamente cargada con gas butano chocó por alcance contra un tractor agrícola.
El conductor de la pipa resultó ileso y presuntamente huyó del lugar, mientras que el operador del tractor fue lesionado y trasladado por familiares a una clínica particular.
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Autoridades Acordonaron la Zona Luego de Volcadura de Pipa en Valle Hermoso
Elementos de Protección Civil y la Guardia Estatal acordonaron la zona debido al riesgo potencial, ya que la pipa quedó volcada a un costado de la carretera y se evalúa si transportaba gas.
La identidad del lesionado no ha sido confirmada. Autoridades exhortan a evitar la zona y seguir comunicados oficiales.
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