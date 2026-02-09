Registran el Primer Temblor de Febrero en Tamaulipas: SSN Reporta Sismo en Este Municipio

Se reportó el primer temblor del mes de febrero en el estado de Tamaulipas, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.9 y se localizó a 48 kilómetros al sur de Ciudad Victoria, con epicentro en la zona centro del estado. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas.

Este evento representa el segundo sismo registrado en Tamaulipas en lo que va del año 2026. El primero ocurrió durante el mes de enero en el municipio de Burgos, con una magnitud de 3.5.

Cabe recordar que durante el año pasado se reportaron al menos tres sismos en la región de Jaumave, lo que confirma que, aunque Tamaulipas no es una zona altamente sísmica, sí se han presentado movimientos de baja intensidad de manera esporádica.

Reporte matutino de sismicidad 2026-02-09 que incluye todos los sismos localizados de magnitud menor de 4.0 actualizado hasta las 05:00 horas, disponible en:https://t.co/FMg54v7xKn — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 9, 2026

