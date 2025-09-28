Rescatan a Abuelito Luego de Caer a Fosa de Dos Metros en Tamaulipas

Un hombre de aproximadamente 60 años de edad resultó gravemente lesionado luego de caer a una fosa séptica en un domicilio ubicado en la calle Azteca de la colonia 16 de septiembre, en Ciudad Madero, Tamaulipas.



Familiares de la víctima reportaron que pisó una de las tapas de concreto que cubrían la estructura. La losa cedió, presuntamente, debido a la humedad, provocando que el masculino cayera al interior de la fosa, de alrededor de 2 metros de profundidad.

Durante el incidente, la misma tapa colapsó sobre él.

Voluntarios Zona Sur Acudieron al Llamado en Ciudad Madero

De inmediato, voluntarios de la Zona Sur, con apoyo de elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, realizaron maniobras de rescate para liberar al hombre.

Tras ser rescatado, se informó que presentaba traumatismo craneoencefálico, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital para su atención médica.

