Secundaria de Reynosa Suspende Clases Presenciales Ante Presunta Amenaza de Violencia

Continúan los mensajes sobre presuntos hechos de inseguridad al interior de los planteles educativos de Reynosa; tal fue el caso de la Secundaria Técnica 56, donde directivos decidieron suspender actividades debido a un mensaje sobre un presunto incidente de violencia que ocurriría el jueves 23 de abril.

Cabe mencionar que no es la primera ocasión que ocurren este tipo de situaciones en escuelas de Reynosa, ya que esto también fue dado a conocer en otros planteles como el CBTIS 7 y la secundaria general 11.

Suspenden Clases en Secundaria de Reynosa. Foto: N+

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Detectan Amenazas en Escuelas de Reynosa

Al menos dos presuntas amenazas de tiroteos en baños de escuelas de Reynosa se dieron a conocer públicamente el pasado miércoles 22 de abril de 2026.

Una de ellas se registró en el CBTIS número 7 "José María Morelos", donde a través de sus redes sociales las autoridades escolares informaron que la situación que puso en alarma a la comunidad estudiantil y padres de familia fue tomada por la Fiscalía y Guarda Estatal, quienes realizaron acciones de prevención y vigilancia.

Otro caso similar se registró en la Secundaria General No. 11, donde se activaron situaciones de seguridad similares luego de que se encontrara un mensaje advirtiendo de un tiroteo para el 22 de abril en los baños.

Elementos de la Guardia Estatal Realizan Rondines de Seguridad en Secundarias de Ciudad Madero

Como parte de las acciones de prevención del delito, personal de la Guardia Estatal realizó un operativo de seguridad en la Secundaria General Cresenciano Juárez Castro, con el objetivo de inhibir actos vandálicos y proteger la infraestructura escolar.

Los agentes implementaron el operativo “Escuela Segura” tras detectarse información en redes sociales que alertaba sobre posibles riesgos en la zona. Se efectuaron recorridos de vigilancia en el sector y posteriormente ingresaron al plantel con la finalidad de supervisar las condiciones del plantel y descartar cualquier situación irregular.

No se registraron incidentes, ya que el centro educativo operaba con normalidad en su jornada habitual, sin afectaciones a estudiantes, personal docente o instalaciones.

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